Тенис Мъри опита всичко, но Вердаско издържа 30 август 2018 | 03:39 - Обновена 0 0 0 0 0



34-годишният испанец много умело се възползва от колебливия сервис на Мъри, който в хода на целия двубой така и не можеше да разчита на първото си подаване. Шотландецът даде всичко от себе си и демонстрира, че постепенно навлиза във форма след тежката контузия на бедрото, заради която дълго бе извън кортовете. Той на няколко пъти можеше да върне пробива в четвъртия сет, но Вердаско оцеля в гейм, продължил 12 минути, и от третия опит приключи мача. Juan Martin Del Potro Wins In Louis Armstrong Stadium - US Open 2018 https://t.co/ltqEEV3dKI — Gent News (@GentNewsCom) 30 август 2018 г. В следващия кръг Вердаско го чака сблъсък с един от фаворитите - Хуан Мартин дел Потро. Мощният аржентинец беше безмилостен срещу Денис Кудла и го отстрани в три сета - 6:3, 6;1, 7:6(4).



Много повече трудности имаше Доминик Тийм. Австриецът се нуждаеше от пет сета, за да пречупи съппротивата на Стийв Джонсън. Въпреки че получи травма в глезена още в началото, американският тенисист водеше с 2:1 сета, но силите му не стигнаха и Тийм се добра до успех с 6:7(5), 6:3, 5:7, 6:4, 6:1. Фернандо Вердаско и Анди Мъри сътвориха най-качествения мач от втория кръг на US Open при мъжете. Публиката на “Артър Аш Стейдиъм” видя сблъсък на двама тенисисти, които са далеч от славните си дни, но горят от желание да се завърнат сред най-добрите. В крайна сметка, след близо три часа и половина игра, Вердаско се наложи със 7:5, 2:6, 6:4, 6:4.34-годишният испанец много умело се възползва от колебливия сервис на Мъри, който в хода на целия двубой така и не можеше да разчита на първото си подаване. Шотландецът даде всичко от себе си и демонстрира, че постепенно навлиза във форма след тежката контузия на бедрото, заради която дълго бе извън кортовете. Той на няколко пъти можеше да върне пробива в четвъртия сет, но Вердаско оцеля в гейм, продължил 12 минути, и от третия опит приключи мача.В следващия кръг Вердаско го чака сблъсък с един от фаворитите - Хуан Мартин дел Потро. Мощният аржентинец беше безмилостен срещу Денис Кудла и го отстрани в три сета - 6:3, 6;1, 7:6(4).Много повече трудности имаше Доминик Тийм. Австриецът се нуждаеше от пет сета, за да пречупи съппротивата на Стийв Джонсън. Въпреки че получи травма в глезена още в началото, американският тенисист водеше с 2:1 сета, но силите му не стигнаха и Тийм се добра до успех с 6:7(5), 6:3, 5:7, 6:4, 6:1.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 334

1