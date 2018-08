Тенис Украинка измъчи Слоун Стивънс, Винъс чака среща със сестра си 30 август 2018 | 03:10 - Обновена 0 0 0 0 0



Украинката игра много агресивно в началото на мача и с лекота стигаше до точки за пробив. Стивънс пък определено имаше проблеми със сервиса си и логично отстъпи с 4:6. Фаворитката на домакините дръпна с два пробива във втория сет, но Калинина изравни при 5:5 и постави съперничката си под напрежение. Веднага последва нов пробив за американката и тя затвори сета със 7:5.



Калинина не оказа повече съпротива и Стивънс вече мисли за следващата си противничка, а тя е бившата №1 в света Виктория Азаренка. .@Venuseswilliams moves on to the third round of the @usopen and a possible clash with Serena!



Bests Camila Giorgi 6-4, 7-5 ---> https://t.co/bPc0mSuita pic.twitter.com/w1WWSdRQwz — WTA (@WTA) 29 август 2018 г. Напред продължава и Винъс Уилямс. Ветеранката се справи с камила Джорджи от Италия в два сета - 6:4, 7:5. Джорджи имаше своите шансове в края на втория сет, но не ги използва.



В третия кръг Винъс почти сигурно ще играе срещу сестра си Серина, която има лесна задача срещу Карина Витхьовт (Германия) в първия мач от вечерната сесия в Ню Йорк днес. Шампионката от миналата година Слоун Стивънс се класира за третия кръг на US Open, но изхаби много нерви и усилия в мача с неизвестната украинка Анелина Калинина. Стивънс можеше да загуби в два сета, но се събра в най-важните моменти и направи обрат срещу 134-ата в световната ранглиста Калинина - 4:6 7:5 6:2.Украинката игра много агресивно в началото на мача и с лекота стигаше до точки за пробив. Стивънс пък определено имаше проблеми със сервиса си и логично отстъпи с 4:6. Фаворитката на домакините дръпна с два пробива във втория сет, но Калинина изравни при 5:5 и постави съперничката си под напрежение. Веднага последва нов пробив за американката и тя затвори сета със 7:5.Калинина не оказа повече съпротива и Стивънс вече мисли за следващата си противничка, а тя е бившата №1 в света Виктория Азаренка.Напред продължава и Винъс Уилямс. Ветеранката се справи с камила Джорджи от Италия в два сета - 6:4, 7:5. Джорджи имаше своите шансове в края на втория сет, но не ги използва.В третия кръг Винъс почти сигурно ще играе срещу сестра си Серина, която има лесна задача срещу Карина Витхьовт (Германия) в първия мач от вечерната сесия в Ню Йорк днес.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 41

1