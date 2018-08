Президентът на Лион: Флорентино ми каза, че Мариано не е това, което търси

Президентът на Лион Жан Мишел Аулас разкри цената, която Реал Мадрид ще плати за трансфера на Мариано - 30 млн. евро плюс още 3 млн. евро в бонуси. От тази сума трябва да се приспаднат 35%, които мадридчани все още държат от правата на футболиста. Така клубът на практика ще си върне нападателя за между 21,4 и 23,4 млн. евро.

“Мариано искаше да си тръгне. Когато пристигна офертата на Севиля, решихме, че ще е негативно да задържим футболист, който иска да напусне отбора. Преди това той ми беше казал, че иска да премине в Реал. Обадих се на Флорентино Перес, а той ми отвърна, че това не е профилът играч, когото търси. Но Мариано настоя, че иска да поеме към Мадрид и после дойде офертата, която беше колкото тази на Севиля. Не знаехме, че Реал ще се възползва от тази опция. Все още сделката не е приключена”, заяви на пресконференция президентът на френския клуб, като същевременно потвърди за интереса към нападателя на Селтик Муса Дембеле.

@JM_Aulas: "Mariano has told us he wants to leave. Seville asked us and we agreed with them. Real Madrid had the opportunity to match their offer and contacted us. Nothing is done, we are still negotiating." pic.twitter.com/2tVCKRPFFc