Ериксон посъветва Моуриньо да си мълчи пред медиите

Бившият селекционер на Англия Свен-Йоран Ериксон посъветва мениджъра на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо да си мълчи, когато медиите го критикуват. Португалецът често влиза в спор с журналисти, като за последно това се случи на пресконференцията след загубата с 0:3 от Тотнъм, когато поиска уважение от тях.

“Когато си критикуван като треньор, а на мен ми се е случвало много пъти и в Англия, и извън Англия, по-добре е да си замълчиш. Не се опитвай да се защитаваш, защото това е работа на резултатите. Само чрез тях можеш да се браниш. А те са във вестниците - чети ги, не говори за тях. Особено като започнеш да спориш с пресата, никога няма да спечелиш. Винаги ще загубиш, защото ако си журналист, ти имаш последната дума - ти пишеш.

"It is better to keep quiet, the results will defend you"



Sven-Goran Eriksson urges Jose Mourinho to keep quiet if Manchester United struggles continue.



More: https://t.co/2X6QcBAXby pic.twitter.com/SfRSgsaJ0Z