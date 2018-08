Англия Гигс подкрепи Жозе Моуриньо 29 август 2018 | 17:44 - Обновена 0 0 0 0 1 Легендата на Манчестър Юнайтед Райън Гигс даде интервю пред “Скай Спортс”, в което подкрепи мениджъра на тима Жозе Моуриньо и коментира последните новини и спекулации около бъдещето на клуба. Португалският специалист е подложен на сериозни критики след слабото начало на сезона, в което “червените дяволи” спечелиха само една от първите си три срещи във Висшата лига, а особено болезнено бе поражението с 0:3 в понеделник вечер от Тотнъм. Моуриньо бе подкрепен и от Гари Невил, и Брайън Робсън, които също се застъпиха за него. Jose Mourinho is in all sorts of trouble, but he has the support of Manchester United legend Ryan Giggs... pic.twitter.com/4XloJeEXGe — ESPN FC (@ESPNFC) August 29, 2018 “Манчестър Юнайтед има фантастичен мениджър. Клубът преминава през тежки времена, но трябва да се справи с тях. Не виждам накъде ще тръгне Манчестър Юнайтед след Жозе Моуриньо. Смятам, че това е правилния човек и трябва да бъде запазен. Клубът, играчите и феновете трябва да са едно цяло”, заяви Гигс, когато бе попитан за бъдещето на португалеца. Бившето ляво крило също така каза, че може да разбере раздразнението на Моуриньо и поведението му на пресконференцията след мача, когато Жозе призова за повече уважение към себе си. Ryan Giggs backs Jose Mourinho on Sky: "The good thing about football is that you always have the next game. The rest is just noise. @ManUtd are a fantastic club with a fantastic manager. The club are going through a tough time but I don't see where they go after Jose Mourinho." — Simon Stone (@sistoney67) August 29, 2018 “За един мениджър е трудно след подобен резултат. Разбирам го, защото в друг ден Манчестър Юнайтед щеше да спечели този мач. Те не го направиха, а голът в края накара нещата да изглеждат много по-лоши, отколкото са всъщност. Хубавото на футбола е, че винаги има следващ мач, в който можеш да обърнеш нещата. Сега просто трябва да са пределно концентрирани срещу Бърнли и да оставят отстрани всичко, което не може да бъде контролирано. Манчестър Юнайтед имат страхотен мениджър, страхотна група от играчи, това е фантастичен клуб. Те ще обърнат нещата, но да се надяваме, че ще стане по-бързо”, заяви Гигс, подкрепяйки единственият отбор, за който е играл в цялата си кариера. 0 0 0 0 1 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 660 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

