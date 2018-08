Облак не бърза да преподписва с Атлетико

Въпреки информациите, че от Атлетико ще му предложат нов договор, Ян Облак за момента не възнамерява да сяда на масата за преговори с клуба, съобщава AS. Изданието цитира източници, близки до стража, които твърдят, че той бил разочарован от клубното ръководство.

Словенецът е недоволен, че чака над година за нов договор, но повече го подразнило това, че не са били спазени обещания при подписването на насоящия му контракт през февруари 2016 г., който изтича през 2021 г. През лятото Облак беше свързван с трансфер в Ливърпул, Челси и Пари Сен Жермен, но всеки от тях си намери друг нов вратар.

