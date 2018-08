НБА Меси с послание към Ману Джинобили 29 август 2018 | 17:08 - Обновена 0 0 0 0 1



“Благодаря ти, Ману, че ни накара да се наслаждаваме толкова много на баскетбола. Без теб на баскетболната площадка няма да е същото, желая ти целия късмет на света в новите ти начинания”, обърна се към великия си сънародник 31-годишният нападател на Барселона.



От Marca припомниха и предговора към автобиографичната книга на Джинобили The Lord of Talents. Тогава Меси написа следното: FC Barcelona (@FCBarcelona) and Argentinian soccer superstar Lionel Messi took to Facebook to congratulate San Antonio #Spurs (@spurs) legend Manu Ginobili's (@manuginobili) on his amazing NBA career. pic.twitter.com/mHuPEmyEjo — Tomer Azarly (@TomerAzarly) August 28, 2018 "Зная, че няколко играчи от НБА носят потника с №10 в моя чест и това е нещо много специално, също както и това да чувам похвали от суперзвезди като ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант и Коби Брайънт. Но нищо не ме порази повече от подкрепата, която получих от Ману след края на турнира Копа Америка през 2011 година в Аржентина. Да получа подкрепа от спортист на такова ниво означава много. Чувствам се много горд, когато някой журналист каже, че Ману е Меси на баскетбола, но истината е, че трябва да се казва, че аз съм Ману на футбола". Аржентинската футболна суперзвезда Лионел Меси използва социалните мрежи, за да отправи послание към обявилия преди дни оттеглянето си от баскетбола Емануел Джинобили. Ману Джинобили сложи край на кариерата си на 41 години, след като спечели и постигна почти всичко възможно - четири титли на НБА, две участия в Мача на звездите, награда за "Шести човек на годината", два избора в третия най-добър отбор на сезона в Лигата, както и място във втория най-добър отбор на новобранците. 198-сантиметровият аржентинец остава едва второто име в историята със спечелени шампионски титли на НБА, Евролигата и олимпийския баскетболен турнир.

