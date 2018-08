Хатем Бен Арфа погва ПСЖ

Хатем Бен Арфа, който в момента е свободен агент, ще предприеме съдебни действия спрямо бившия си клуб Пари Сен Жермен, след като повече от година не записа нито минута игра за отбора.

Договорът на 31-годишния халф с парижани изтече през юни, но последният му официален мач за френския шампион беше през април миналата година, тъй като предишният наставник на тима Унай Емери не разчиташе на него. Бившият френски национал, който е свързван с трансфер в Рен и Ница, иска ПСЖ да си плати за начина, по който в отбора са се държали с него през последния сезон от неговия договор.

