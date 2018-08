Край на сушата или край на света? 913 дни стигат!

WARNING! This is not a drill: Saido Berahino scored a goal last night! The last time that happened:



Harambe was alive

Obama was President

Ronaldo had 1 UCL win with Real

Prince Harry was single

Brexit hadn't been voted on

Mo Salah played for Chelsea#SCFC pic.twitter.com/3ixKWj4m2m — JAFA (@jafa) August 29, 2018

913 - Stoke City's Saido Berahino has scored his first club goal in 913 days since he scored for West Brom against Crystal Palace in February 2016, ending a run of 48 matches without scoring in all competitions. Finally. #CarabaoCup — OptaJoe (@OptaJoe) August 28, 2018

Saido Berahino scored for the first time in 913 days last night. Remember when loads of Spurs fans were furious that Levy wouldn’t pay the asking price for him on deadline day a few years ago so we “missed out”... — Kevin A (@kca1981) August 29, 2018

The moment Theresa May found out Saido Berahino had scored #scfc #stoke pic.twitter.com/LZKJyxpjfz — Jon Rowe (@JonRowe1) August 29, 2018

Някога определян като един от най-обещаващите нападатели в Англия, Саидо Берахино потъна в небитието, след като смени Уест Бромич Албиън със Стоук Сити през 2017 година. Тогава “грънчарите” броиха 12 милиона паунда за услугите му, след като с екипа на “дроздовете” си бе завоювал отличието за “Най-добър млад играч до 21-годишна възраст” през 2014 година и бе заслужил повиквателн за националния отбор на Англия.Нека превъртим времето до лятото на 2018 година, за да заявим, че нещата за Берахино в Стоук не се получаваха особено добре. Все пак говорим за нападател. Задачата му е да вкарва голове, а преди снощи феновете на “ Bet365 Стейдиъм ” да станат свидетели на чудо, Саидо не бе поразявал противникова мрежа от почти 1000 дни.Освен, че Стоук взе глътка въздух след недотам надеждния старт на първия си сезон в Чемпиъншип след изпадането от Премиър лийг, побеждавайки Хъдърсфийлд в мач за Купата на лигата, Берахино най-сетне счупи каръка.Роденият в Бурунди нападател реализира дебютното си попадение с червено-белия екип, след като се нуждаеше от 34 мача, за да го направи, откривайки резултата срещу елитния съперник в 53-ата минута. В крайна сметка Стоук победи с 2:0, а статистиката показа, че за Бераино това бе първи гол от 913 дни насам. За последно той бе правил това, за което получава заплата, през февруари 2016 година. Сушата му се простираше в забележителните и едновременно плашещи 48 мача - 14 за УБА и още 34 за Стоук.“Това е едно от най-хубавите усещания, които съм изпитвал. Мина доста време. Щастлив съм, че успях да вкарам пред нашите фенове”, каза Берахино, който отбеляза с глава в началото на второто полувреме.Саидо остава на върха в недотам престижната “суха” класация на нападателите в английския футбол, като до него се доближава единствено Ел Хаджи Диуф. Звездата на Сенегал от Мондиал 2002 не успя да вкара в 34 мача за Ливърпул между март 2003 година и април 2004 година. Ако прескочим разделението по позиции, то “отличник” в това подреждане би бил Дани Симпсън . Десният защитник на Лестър , който е възпитаник на академията на Манчестър Юнайтед , няма гол в общо 188 мача в елита на страната.Оставяйки останалите настрана, Берахино вероятно очаква с нетърпение идната събота, когато Стоук Сити гостува на бившия му отбор Уест Бромич в мач от поредния кръг на Чемпиъншип. И вероятно на “ Дъ Хоутърнс ” не знаят дали трябва да треперят или не. И дали трябва да се чудят дали всъщност не идва края на света, както коментират феновете в социалните мрежи.