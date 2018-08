Дани Роуз остава в Тотнъм

Левият бек на Тотнъм Дани Роуз възнамерява да се бори за титулярно място в тима. Според “Телеграф” защитникът ще остане в лондонския клуб поне до януари и ще откаже да премине под наем в Пари Сен Жермен и Олимпик Марсилия.

Европейският трансферен пазар затваря в петък и английският национал е цел на двата френски отбора заради липсата на игрово време в настоящия му тим. Роуз обаче е впечатлил наставника на “шпорите” Маурисио Почетино на тренировките през последната седмица и дори започна като титуляр при победата с 3:0 над Манчестър Юнайтед.

