Ла Лига иска да се играят испански мачове и в Мексико

Ла Лига възнамерява да провежда мачове и в Мексико. Както е известно, наскоро испанското първенство подписа договор, според който в следващите 15 години ще се играят мачове от Примера дивисион в САЩ и Канада. Това обаче не се прие никак добре от играчите в испанските отбори.

“В Мексико има интерес, а аз разполагам със стратегия да доведа мач там до няколко години. Мексико е вторият ни най-голям зрителски пазар заради културата, езика и мексиканските футболисти, които играят в Испания. Следи се много и следващата ни идея е да организираме там официален мач. Ако не може да стане, ще опитаме да изправим испански отбори срещу местни тимове”, заяви пред “Марка” директорът на Ла Лига за северноамериканската страна Нуньо Перес-Пла де Авелар.

La Liga confirm they want to play matches in Mexico alongside the United States: "Doubts will be removed when people see its success" https://t.co/91mwrm79Sa pic.twitter.com/l87uMOnOG6