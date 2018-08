Робсън-Кану сложи край на кариерата си в националния отбор

Нападателят Хал Робсън-Кану обяви, че се оттегля от националния отбор на Уелс, за да се съсредоточи върху клубната си кариера. Играчът на Уест Бромич дълго време е обмислял това решение. 29-годишният футболист, който записа 44 мача и отбеляза 5 гола за Уелс, ще бъде запомнен с попадението си в четвъртфиналите на Евро 2016 срещу Белгия.

Hal Robson-Kanu retires from international football as the only Welsh player to date to be nominated for the Puskás Award.



42 caps

5 goals



And what a goal it was. pic.twitter.com/IFs5JIiYxz