ПСЖ се разбра с бранител на Байерн

Трансферът на левия бек на Байерн (Мюнхен) Хуан Бернат във френския шампион Пари Сен Жермен може да се счита за сигурен. Според “Скай” играчът се е разбрал с парижани за договор за 3 сезона, като клубът ще плати за него 14 млн. евро. 25-годишният испанец има 113 мача за 4 години с екипа на баварците.

BREAKING: Juan Bernat agreed a 3 year contract with PSG. Paris will pay FC Bayern around €14m [Sky] pic.twitter.com/HAcvKpu5Vj