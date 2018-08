Франция Монако привлече германски национал 29 август 2018 | 13:09 - Обновена 0 0 0 0 0 Отборът на Монако осъществи поредния си силен трансфер на млад играч през това лято. 21-годишният Бенямин Хенрихс се присъединява към “монегаските” от Байер (Леверкузен) с договор за 5 сезона. Смята се, че трансферът е на стойност 20 млн. евро. плюс още 5 млн. евро в бонуси. През миналия сезон десният бек има 23 срещи за “аспирините” в Бундеслигата, а за националния отбор на Германия има 3 мача. “Много съм горд, че съм част от Монако - европейски топ отбор от много години. Ще направя всичко възможно, за да се приспособя бързо и да помогна на отбора да постигне много победи. Нямам търпение да работя с треньорите и новите ми съотборници”, заяви Хенрихс пред клубния сайт. AS Monaco is delighted to announce the arrival of Benjamin Henrichs, 21, from @bayer04_en on a five-year deal. pic.twitter.com/mTHsIqNLgb — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 28, 2018

