Марк Кавендиш спира със спорта

Британският колоездач Марк Кавендиш обяви, че се налага да си вземе почивка от спорта за неопределено време, тъй като е болен от вируса на Епщайн-Бар (EBV). 33-годишният състезател, който е трикратен световен шампион, който има много проблеми със заболяване и контузии този сезон, получи медицинска забрана и се отказа от участие на европейското първенство на шосе в Глазгоу в началото на август.

