Капитанът на Детройт пропуска старта на сезона

Капитанът на Детройт Хенрик Зетеберг ще пропусне началото на новия сезон в Националната хокейна лига заради контузия. Центърът Зетеберг, който на 9 октомври ще навърши 38 години, страда от болки в гърба и няма да може да започне нормална подготовка с отбора в средата на септември. Шведът не изключи възможността заради проблемите да сложи и крайна кариерата си.

Henrik Zetterberg tells @sportbladet that his back issues will force him to miss Red Wings training camp and the start of the season: "I have not been able to train and I can not play NHL matches without being well prepared, especially not at my age." https://t.co/tS6I6tboZF