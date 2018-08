Тенис Играчите се оплакват от адската жега в Ню Йорк 29 август 2018 | 12:11 - Обновена 0 0 0 0 3 Четирима състезатели при мъжете не успяха да приключат мачовете си поради жегата и влажността на US Open през изминалия ден, а шампионът от Уимбълдън Новак Джокович също не бе в цветущо състояние срещу Мартон Фучович, макар да стигна до успеха. Стефано Траваглия се оплака, че не е можел да върви в една посока, преди да се откаже срещу Хуберт Хуркач. Леонардо Майер и Рикардас Бернакис също се предадоха пред условията, а ветеранът Михаил Южни бе успокояван от опонента си Маркос Багдатис, след като получи крамп. Upon the recommendation of the #USOpen medical team, the Extreme Heat Policy will be implemented immediately for Men’s matches. The men will be offered a 10-min. break btwn the 3rd and 4th set.



The Tournament Referee, along w/ the medical team, will cont. to monitor conditions. pic.twitter.com/zviMAPGX6l — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2018 Турнирът въведе за пръв път правило, което позволява 10-минутна почивка между третия и четвъртия сет при мъжете, докато при жените по правилата на WTA такава е позволена между втория и третия сет. Все пак няколко играча заявиха, че условията (температурите бяха между 30 и 40 градуса, а влажността стигаше до 50%) са били прекалено екстремни и тези мачове изобщо не е трябвало да бъдат изиграни. Mahut and Moutet: cramping (info - @FirasFakhfakh) ( Eurosport) pic.twitter.com/zlWzYbRwhd — doublefault28 (@doublefault28) August 28, 2018 Жулиен Бенето, който победи Марко Чекинато, сподели пред френски репортери: „Имайки предвид жегата и влажността, не мисля, че трябва да се играе между обяд и 16:00 ч. Те (състезателите, изпитали проблеми) имаха късмет. Измъкнаха се само с отказвания.“ Фучович водеше с пробив при равенство 1-1 в сетовете срещу Джокович, но впоследствие и той започна да се измъчва от жегата, като в крайна сметка загуби с 3-6 6-3 4-6 0-6. „Беше забавно да играя на Arthur Ash Stadium. Това беше новост за мен, за пръв път играх и с Джокович. Но не беше забавно да играя в жегата. Умирах след всяка точка. Беше прекалено горещо за тенис. Опасно е.“ A mid-match ice bath helps @DjokerNole into round two. #USOpen https://t.co/qrkkpNhu3o — #AusOpen (@AustralianOpen) August 28, 2018 Джокович повика доктор по време на втория сет и помоли да поставят кошче до него, понеже се чувстваше много зле. „Разбираемо е защо тенисистите се оплакват от условията, понеже само ние знаем какво преживяхме днес на корта. Тежко е. Тъжно е да се види. Толкова много крампи. Не искаш това да се случва. Трябва да си подготвен физически, разбира се, съгласен със това. Но някои условия са прекалено екстремни и независимо колко добре подготвен си, ще ти окажат ефект.“ В сряда се очаква температурите да са дори по-високи. На турнири, при които това се случва често, мачовете не започват до вечерта и Джокович би посрещнал с отворени обятия подобно решение: „Турнирите от Големия шлем са различни, разбира се, има толкова много мачове. Трябва да следваш програмата, да се съобразяваш с билети и така нататък. Не е лесно просто да се преместят двубоите с три, четири, пет часа по-късно.“ „В същото време обаче, гледайки като състезател, винаги бих подкрепил промени в правилата, които защитават здравето на тенисистите. Този турнир е известен с нощните си сесии. Сигурен съм, че програмата няма да бъде толкова наранена, ако мачовете през деня започват малко по-късно.“ TennisKafe.com

