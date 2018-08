Крило на Кардиф аут до Коледа

Крилото на Кардиф Сити Натаниъл Мендес-Лейнг ще бъде извън игра около три месеца, след като е получил контузия на коляното при равенството 0:0 срещу Хъдърсфийлд миналия уикенд. "Той е повредил задна кръстна връзка, което е по-добрата новина, защото ако беше предна щеше да пропусне целия сезон", каза мениджърът на тима Нийл Уорнък.

* Cardiff's Mendez-Laing out for three months with knee injury: (Reuters) - Cardiff City winger Nathaniel Mendez-Laing is expected to be sidelined for three months after sustaining a knee injury in the Premier League club's 0-.. https://t.co/psy1G03zFG pic.twitter.com/ZwmgbziLgV