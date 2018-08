Конта отпадна, но Бушар продължава

Двукратната полуфиналистка в турнирите от Големия шлем Йохана Конта (Великобритания) отпадна в първия кръг, след като загуби от номер 6 Каролин Гарсия (Франция) с 2:6, 2:6. Така британката напуска за пети поредни път турнир от Шлема в първия или втория кръг. Канадката Южени Бушар, която преодоля квалификациите, надделя над Хармони Тан (Франция) с 6:3, 6:1 и се класира за втория кръг. Това е нейна първа победа в турнира от 2015 година насам.

British No 1 Johanna #Konta suffered an early exit to French sixth seed Caroline Garcia at the #USOpen on Tuesday https://t.co/UnY1CYd7VP pic.twitter.com/Nq7t9fPLKP