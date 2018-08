Бордът продължава да подкрепя Жозе Моуриньо и няма намерение да го уволнява

Ръководството на Манчестър Юнайтед продължава да подкрепя мениджъра на тима Жозе Моуриньо въпреки съкрушителната загуба с 0:3 от Тотнъм на “Олд Трафорд”, информира “Гардиън”. Бордът на директорите, голяма част от който бе на трибуните на злополучната среща с “шпорите”, е останал обнадежден от положителното и атакуващо представяне през първата част, когато “червените дяволи” създадоха няколко добри положения, но не успяха да отбележат гол.

Jose Mourinho vs the media. He'll have my support for as long as he is Manchester United's manager. pic.twitter.com/lYxF3cSuOq

Жозе Моуриньо изненада с нова офанзивна тактика 3-3-3-1, а Андер Ерера бе използван на непривична позиция като десен защитник от оформената тройка в дефанзивния вал. Това офанзивно представяне все пак е впечатлило хора, които взимат крайните решения в тима и те засега не смятат дори да поставят на обсъждане евентуална замяна на португалския специалист.

Manchester United currently have no plans to sack José Mourinho and remain confident that he can turn things around at Old Trafford. [MEN] #MUFC