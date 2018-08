НБА Тя ли е най-великата? (видео) 29 август 2018 | 09:12 0 0 0 0 0

Another classic duel.



Sue Bird (19 points) gets the best of Diana Taurasi (28 points) in a clutch OT period and the Storm now have a 2-0 series lead over the Mercury in the WNBA semis. pic.twitter.com/npohgnPR0Y — SLAM (@SLAMonline) August 29, 2018

183-сантиметровата баскетболистка собственоръчно съхрани шансовете на Финикс до последно и прати мача в продължение със серия от хладнокръвни тройки, но в крайна сметка това не бе достатъчно и победата бе за Сиатъл (87:91). Въпреки това представянето на Таурази - 28 точки, половината от които дойдоха в последната четвърт, повдигнаха въпроса дали тя е най-великата баскетболистка на всички времена?

DIANA TAURASI doing things #WNBAPlayoffs — Kobe Bryant (@kobebryant) August 29, 2018

Коби Брайънт очевидно смята така, след като родената в Калифорния състезателка наниза три поредни тройки в последните секунди, включително и тази, която прати мача в продължение. Легендата на Лейкърс коментира случващото се в Twitter, където Таурази получи истинско цунами от похвали и възхищение от редица доказани спортисти.



Ето и видео от фантастичната й четвърта част, включително и две почти идентични тройки, втората от които изравни резултата в самия край. WNBA не е особено популярна тема по нашите географски ширини, но както и да погледнем на нещата, величието си е величие, дори когато говорим за женски баскетбол. Плейофите в американската лига са в разгара си, а снощи Финикс игра със Сиатъл и предостави на феновете истински епичен сблъсък, в центъра на който се оказа Даяна Таурази. Трикратната шампионка на Лигата, която има и четири олимпийски златни медала, направи всичко по силите си да спаси Мъркюри от поражение при визитата на Сторм.183-сантиметровата баскетболистка собственоръчно съхрани шансовете на Финикс до последно и прати мача в продължение със серия от хладнокръвни тройки, но в крайна сметка това не бе достатъчно и победата бе за Сиатъл (87:91). Въпреки това представянето на Таурази - 28 точки, половината от които дойдоха в последната четвърт, повдигнаха въпроса дали тя е най-великата баскетболистка на всички времена?Коби Брайънт очевидно смята така, след като родената в Калифорния състезателка наниза три поредни тройки в последните секунди, включително и тази, която прати мача в продължение. Легендата на Лейкърс коментира случващото се в Twitter, където Таурази получи истинско цунами от похвали и възхищение от редица доказани спортисти.Ето и видео от фантастичната й четвърта част, включително и две почти идентични тройки, втората от които изравни резултата в самия край. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 676

1