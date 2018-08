Тенис Шарапова за малко да оплете конците 29 август 2018 | 07:18 - Обновена 0 0 0 0 2



Срещата започна колебливо и за двете тенисистки, които набързо се размениха по два пробива. След това обаче Шарапова пое контрола над двубоя и записа четири поредни гейма на сметката си, за да спечели с 6:2.



Вторият сет вървеше по мед и масло за рускинята, която поведе с 5:1 и сервираше за мача. Изведнъж обаче Шарапова блокира и допусна да загуби четири поредни гейма и да се стигне до изравняване на резултата за 5:5. След това сетът влезе и в тайбрек, където отново Маша държеше юздите, но отново в решаващите моменти не успяваше да довърши съперничката и трябваше да трепери до последно, за да изтръгне победата с 8:6 след впечатляващ ретур-уинър.

Sealed with a ...@MariaSharapova defeats a resurgent Schnyder 6-2, 7-6 in her opening round match in Louis Armstrong Stadium!https://t.co/83VapwyU8n#USOpen pic.twitter.com/LOqNKl8C1x — US Open Tennis (@usopen) 29 август 2018 г.

Шарапова завърши двубоя с 22 уинъра, но и 46 непредизвикани грешки. 39-годишната Шнидер пък направи едва 4 уинъра в мача срещу 30 непредизвикани грешки. Рускинята бе измъчвана и от старата си слабост - двойните грешки. Тя направи цели 9, а в същото време заби само 2 аса.



Все пак Шарапова успя да прескочи в следващата фаза. Там тя ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя, която преодоля Алисън Риске след 6:3, 3:6, 7:5.

