Тенис Федерер се разправи с японец на старта 29 август 2018 | 04:59



Петкратният носител на титлата в Ню Йорк показа отлична форма и не даде почти никакви шансове на своя съперник. Федерер направи 56 уинъра и допусна едва 32 непредизвикани грешки в мача. Освен това Маестрото не спираше да тормози опонента си със своя сервис, като направи 14 аса, докато японецът не успя да запише нито един на сметката си.

R1 @rogerfederer defeats Nishioka 6-2, 6-2, 6-4 and sets up a R2 clash against Benoit Paire...https://t.co/YlB5v188um#USOpen pic.twitter.com/siijt7GEPT — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2018

Нишиока все пак се понрави в последния сет, когато даде доста по-сериозен отпор и макар да губеше с 0:4, успя да се задържи в сета и дори върна един от пробивите в момент, когато Федерер сервираше за мача. Все пак до някаква по-сериозна изненада не се стигна и два гейма по-късно швейцарецът реши всичко в своя полза.



Така Федерер продължи традицията винаги да започва с победа в първия кръг на US Open, като това е 18-ият му пореден успех. Следващият съперник на Маестрото е французинът Беное Пер, който отстрани австралиеца Денис Новак в тежък сблъсък със 7:6(6), 3:6, 7:5, 7:6(5). До момента швейцарецът има шест победи от шест мача срещу този противник.

