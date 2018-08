Тенис Твърде лесно за Зверев срещу съперник, написал история в "Големия шлем" 29 август 2018 | 00:50 0 0 0 0 0 World No. 4 Alexander Zverev cruises to a 6-2, 6-1, 6-2 win over Lucky Loser Peter Polansky in the first round of the #USOpen. pic.twitter.com/8LVHkJEdmj — TENNIS.com (@Tennis) August 28, 2018

Полански в случая остана само с гордостта, че е участвал и в Ню Йорк, защото двубоят му срещу Зверев не предложи каквато и да е интрига в нито един момент. Младият германец нямаше намерение да страда на ужасяващата жега като голяма част от колегите си и бе както експедитивен, така и достатъчно концентриран, че да спечели двубоя рутинно и без излишен разход на енергия. 2018'deki tüm Grand Slamlere ansl kaybeden olarak katlan ve bu dalda rekor kran Polansky, Alexander Zverev karsnda sadece 5 oyun kazanarak 6-2 6-1 6-2 ile ilk turda elendi.#USOpen

pic.twitter.com/5RBelPOLwP — Tenis Kanal (@TenisKanali) August 28, 2018

Полански сам допринесе за бързия развой, защото в голяма част от срещата Зверев стоеше на основната линия и просто го разхождаше по корта, провокирайки грешка след грешка. Световният номер 4 поведе с пробив още за 2:0 в първия сет, после не можа да се възползва от четири шанса за пробив при 4:1 в своя полза, но впоследствие осъзна, че няма нужда да съжалява за дадена пропусната възможност. No. 4 seed Alexander Zverev has won 10 of the last 11 games, leading P. Polansky 6-2, 6-1, 2-0.#USOpen pic.twitter.com/rN7CQGkHwK — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2018

Първият сетбол бе реализиран, а във втората част Зверев продължи да наказва неубедителния сервис (особено втория - само 36% успеваемост) на съперника си и набързо поведе с два пробива. В третата част сценарият се повтори, като Полански в същото време изобщо не можеше да се доближи дори до това да постави под напрежение при посрещане далеч по-именития си опонент - в нито един от сервис-геймовете на Зверев в мача не се стигна до дюс.

