Тенис Джокович преодоля кризата и се възроди за победен старт на US Open 29 август 2018 | 00:24 0 0 0 0 0 Novak #Djokovic qualifies in 4 sets for the 2nd round vs Marton Fucsovics 6-3 3-6 6-4 6-0! #USOpen pic.twitter.com/33EwhY0mfe — We Are Tennis (@WeAreTennis) August 28, 2018

Жегата и огромната влажност създадоха допълнителни проблеми на шампиона от "Уимбълдън" 2018, който изглеждаше в окаяно физическо състояние и движението му по игрището бе крайно комрометирано във втория сет и в голяма част от третия. Фучович, който спечели първата си титла в Женева през май и се наслаждава на иначе най-добрия си сезон в световния Wow. Conditions are brutal, but Djokovic seems revived pic.twitter.com/HtfwqgbSMg — Joe Fleming (@ByJoeFleming) August 28, 2018

Джокович обаче отново се облагодетелства от намесата на медицинско лице след допускането на пробива за 1:3 в третия сет. Както беше в Синсинати в мачовете срещу Адриан Манарино и Григор Димитров (както и в други случаи през 2012-а, 2014-а и 2015-а), така и сега, Ноле получи "магически" хапчета за успокояване на киселините в стомаха си (поне думата "киселини" се чу многократно от доктора на корта, който го посъветва и да се хидратира непрекъснато), след приемането на които нивото на играта му се повиши значително. Caption This! @DjokerNole @RafaelNadal #USOpen pic.twitter.com/UYD2KllevM — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2018

Докато движението му на корта бе далеч от най-доброто във втория сет и негативните му емоции взимаха връх, то след 2:4 гейма в третата част на мача сърбинът постепенно започна да демонстрира обичайната непоколебима защита. Именно с нея той стигна до връщане на пробива и впоследствие изключително ключов брейк, с който измъкна сета под носа на далеч по-неопитния си противник на такава голяма сцена. “We were naked in the ice baths, it was quite a wonderful feeling” pic.twitter.com/zIUzP16DgU — Tanis (@Tanis95) August 28, 2018

В допълнение към това двамата получиха историческа 10-минутна пауза след третия сет, провокирана от огромните жега и влажност в Ню Йорк (вчера дамите получиха такава възможност за отдих при 1:1 сета). Подобни спирания обиквновено влияят негативно на губещия в резултата и още повече на по-неопитния, така че не бе чудно, че след връщането си на корта Фучович бе тотално разколебан, разконцентриран и обезверен. Неговият шанс бе поне да спечели третия сет и да поведе с 2:1, за да е ясно, че най-малкото Джокович ще трябва да се поти още минимум 1 час за успеха си. Djokovic sale vivo de un sofocón https://t.co/l5ZlLPo4nR pic.twitter.com/DJrBetRkDu — #AdoptaNOcompres (@__miguelserrano) August 28, 2018

Вместо това, Фучович започна с две двойни грешки и така и не можа да намери достатъчно смисъл да спечели дори един гейм, оказвайки нулева съпротива на Джокера. Той пък от своя страна бе вече далеч по-свеж, в сравнение с преди час игра и без да хаби допълнително енергия си свърши работата и приключи теста в своя полза. Той реализира 30 уинъра срещу 33 на Фучович, а непредизвиканите грешки бяха 32:40.

Следващият противник на Джокович в Ню Йорк в четвъртък (когато ще бъде не по-малко горещо и тежко откъм условия) ще бъде Тенис Сандгрен, който елиминира с чиста победа сънародника на Новак - Виктор Троицки. Бруталните условия на US Open 2018 за малко не костваха отпадане на Новак Джокович още в първия кръг, но носителят на 13 титли от "Големия шлем" все пак осъществи обрат срещу Мартон Фучович - 6:3, 3:6, 6:4 (от 2:4), 6:0, за да се промъкне към 1/32-финалите след изнурителен тричасов престой на централния корт "Артър Аш".Жегата и огромната влажност създадоха допълнителни проблеми на шампиона от "Уимбълдън" 2018, който изглеждаше в окаяно физическо състояние и движението му по игрището бе крайно комрометирано във втория сет и в голяма част от третия. Фучович, който спечели първата си титла в Женева през май и се наслаждава на иначе най-добрия си сезон в световния тенис тур, можеше да осъществи паметен първи успех над съперник от топ 10. Унгарецът, 41-ви в световната ранглиста, водеше с пробив в третия сет на великия си съперник и имаше възможността да го постави в цайтнот.Джокович обаче отново се облагодетелства от намесата на медицинско лице след допускането на пробива за 1:3 в третия сет. Както беше в Синсинати в мачовете срещу Адриан Манарино и Григор Димитров (както и в други случаи през 2012-а, 2014-а и 2015-а), така и сега, Ноле получи "магически" хапчета за успокояване на киселините в стомаха си (поне думата "киселини" се чу многократно от доктора на корта, който го посъветва и да се хидратира непрекъснато), след приемането на които нивото на играта му се повиши значително.Докато движението му на корта бе далеч от най-доброто във втория сет и негативните му емоции взимаха връх, то след 2:4 гейма в третата част на мача сърбинът постепенно започна да демонстрира обичайната непоколебима защита. Именно с нея той стигна до връщане на пробива и впоследствие изключително ключов брейк, с който измъкна сета под носа на далеч по-неопитния си противник на такава голяма сцена.В допълнение към това двамата получиха историческа 10-минутна пауза след третия сет, провокирана от огромните жега и влажност в Ню Йорк (вчера дамите получиха такава възможност за отдих при 1:1 сета). Подобни спирания обиквновено влияят негативно на губещия в резултата и още повече на по-неопитния, така че не бе чудно, че след връщането си на корта Фучович бе тотално разколебан, разконцентриран и обезверен. Неговият шанс бе поне да спечели третия сет и да поведе с 2:1, за да е ясно, че най-малкото Джокович ще трябва да се поти още минимум 1 час за успеха си.Вместо това, Фучович започна с две двойни грешки и така и не можа да намери достатъчно смисъл да спечели дори един гейм, оказвайки нулева съпротива на Джокера. Той пък от своя страна бе вече далеч по-свеж, в сравнение с преди час игра и без да хаби допълнително енергия си свърши работата и приключи теста в своя полза. Той реализира 30 уинъра срещу 33 на Фучович, а непредизвиканите грешки бяха 32:40.Следващият противник на Джокович в Ню Йорк в четвъртък (когато ще бъде не по-малко горещо и тежко откъм условия) ще бъде Тенис Сандгрен, който елиминира с чиста победа сънародника на Новак - Виктор Троицки.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1478

1