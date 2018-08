Тенис Чилич бе в беда, но извади късмет в първи кръг на US Open 28 август 2018 | 22:35 0 0 0 0 0 Cilic pasa con suerte por la retirada del rumano Copil https://t.co/Gix8ErATYp — Juank (@JCSura) August 28, 2018

Така Чилич с голяма доза късмет преодоля първия кръг на US Open, а във втория ще се изправи срещу квалификанта Хуберт Хуркач, когото победи с 3:1 сета на същата фаза на тазгодишния "Ролан Гарос". Шампионът от 2014 година Марин Чилич започна крайно неубедително в жегата в Ню Йорк в първия си мач от тенис турнира от "Големия шлем" US Open, но все пак оцеля срещу 82-ия в света Мариуш Копил - 7:5, 6:1, 1:1 и отказване на румънеца. Хърватският гигант извади голям късмет, защото изоставаше с 1:5 в първия сет, а после спечели 11 поредни гейма, преди съперникът му да се откаже в началото на третата част, заради контузия в лявото бедро.Още от първия ден на US Open стана ясно, че жаркото слънце и високите температури ще бъдат проблем за всички тенисисти, играещи в ранната сесия на деня. Не бе по-различно сега, когато Чилич изпитваше проблеми да се нагоди към условията в началото на двубоя си и нямаше никакъв ритъм, награждавайки опонента си с непредизвикани грешки и неубдителен сервис.Копил изглеждаше като редовен участник във финалните фази на турнирите от "Шлема" до момента, когато трябваше да приключи първия сет в своя полза. Той дори поведе с 0-40 при 5:1 и сервис на Чилич, но не успя с трети пробив да приключи частта, а оттам започна и голямото му пропадане. Румънецът пропиля общо цели седем сетбола, преди да сдаде първия сет и да се превърне в "боксова круша" до преждевременния край на мача.Очевидно контузията в бедрото измъчваше сериозно Копил, който не предложи никаква съпротива и направи двубоя наистина труден за гледане, като в крайна сметка реши да прекрати мъката си при 1:1 в третия сет. Уинърите бяха 28:12 в полза на световния номер 7, а непредизвиканите грешки - 26:28.Така Чилич с голяма доза късмет преодоля първия кръг на US Open, а във втория ще се изправи срещу квалификанта Хуберт Хуркач, когото победи с 3:1 сета на същата фаза на тазгодишния "Ролан Гарос".

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1016

1