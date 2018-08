Лека атлетика Бахрейн е първият шампион в смесената щафета 4х400м в Азиатските игри 28 август 2018 | 20:54 0 0 0 0 0 #Athletics



Muhammed Anas, Poovamma Raju, Hima Das and Arokia Rajiv win India a SILVER in the 4x400m mixed relay final! Bahrain win the gold! #AsianGames2018 Live updates:- https://t.co/Iz59sD01ab pic.twitter.com/G2paCVWVIK — The Field (@thefield_in) August 28, 2018

На второ място е Индия с 3:15.71, а на трето Казахстан с 3:19.52 минути. Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) експериментира с нови дисциплини, а тази щафета се проведе за първи път миналата година на световния шампионат по щафетните бягания на Бахамите.

Смесената щафета на 4 по 400 метра, която е съставена от двама мъже и две жени, е включена в програмата на летните олимпийски игри в Токио през 2020 година.

