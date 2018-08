Тенис Петра Квитова с тежък тест в първия кръг на US Open 28 август 2018 | 20:36 - Обновена 0 0 0 0 0



Квитова взе скорострелно първата част, а в почивките между точките се облекчаваше с ледени кърпи на стола си, като бе видно, че иска бързо да си свърши работата. Само 24 минути й трябваха за успеха в първата част, но във втората отново се прояви характеристиката на чехкинята сама да усложнява на пръв поглед рутинни мачове.

.@Petra_Kvitova is through to the second round of the @usopen!



Downs Wickmayer 6-1, 6-4--> https://t.co/MeqZlbY9NE pic.twitter.com/9y53bonh6r — WTA (@WTA) August 28, 2018

Квитова съвсем загуби сервиса си и се озова в неугледно положение при 1:4, но все големият брой уинъри оттам нататък (общо 28 в мача) й позволиха да приключи битката в два сета и да продължи напред след 72 минути игра.



Чехкинята, която е водачка в тура по отношение на брой титли с петте си триумфа досега, вече има 45 победи през 2018-а година и ако спечели следващия си двубой, ще се изравни с лидерката по този показател Симона Халеп, която сензационно отпадна още на старта в Ню Йорк.

Pojd! @Petra_Kvitova clears @usopen first round with straight set win over Wickmayer pic.twitter.com/NBgtIeB6wP — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 28, 2018

