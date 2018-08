Бойни спортове Фюри: Приех да се бия с Пулев в София, а други се уплашиха 28 август 2018 | 19:59 0 0 0 1 16

Hughie Fury v Pulev...will be on Channel 5 UK pic.twitter.com/L8P8wGAigA — TheFightGuru (@TheFightGuru) August 28, 2018

What does the future hold for @hughiefury? One thing,

and one thing only #boxing #boxingheads pic.twitter.com/diIpE5whWr — Hennessy Sports (@HennessySports) August 25, 2018

Дългоочакваният дуел Пулев - Фюри ще се проведе на 27 октомври в софийската зала “Арена Аремец”. Противникът на Кубрат Пулев Хюи Фюри се похвали пред английските спортни медии, че е приел предизвикателството да се изправи срещу него в София, при положение че много негови колеги в тежката категория се “уплашили” да го направят - най-нашумелият сред тях бе Дилиън Уайт.“Отне много време да се уреди този двубой и искам да благодаря на всички замесени в организацията. Искам да се бия за световни титли и за това трябва да побеждавам боксьорите начело в дивизията. Кубрат Пулев е сериозен противник за позицията на официален претендент за световната титла и трябва да дам най-доброто от себе си, за да го победя. Ще направя това на негов терен, където други се изплашиха да се бият”, коментира Фюри, цитиран от Sky Sports.Дългоочакваният дуел Пулев - Фюри ще се проведе на 27 октомври в софийската зала “Арена Аремец”.

