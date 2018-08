Снукър Ето кои са класиралите се за "Шампион на шампионите" 28 август 2018 | 17:53 0 0 0 0 0



Уилсън заслужи това право със спечелването на втората ранкинг титла в кариерата си в “Пол Хънтър Класик”, побеждавайки ветерана Питър Ебдън.

@RicohArena

5-11 November

16 of snooker's biggest stars

The ManBetX @ChampOfChamps



Don't miss it! https://t.co/DozPkZovrb #ChampOfChamps pic.twitter.com/5FERgx2Ct4 — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) August 28, 2018

Както е известно, квалификациите за тазгодишното издание започнаха от момента, в който Шон Мърфи вдигна титлата през 2017-а. Именно той е първият сигурен участник в атрактивното събитие, а другите класирали се до момента са:



Рони О’Съливан - чрез триумфа в Шампионата на Обединеното кралство

Марк Алън - чрез триумфа в “Мастърс”

Марк Уилямс - чрез триумфа в Световното първенство

Джон Хигинс - чрез триумфа в Шампионска лига

Марк Селби - чрез триумфа в Откритото първенство на Китай

Нийл Робъртсън - чрез триумфа в Откритото първенство на Шотландия

Райън Дей - чрез триумфа в Откритото първенство на Гибралтар

Кайрън Уилсън - чрез триумфа в “Пол Хънтър Класик”

Михаел Георгиу - чрез триумфа в Shoot Out

UPDATE | @KyrenWilson became the 10th player to secure a place at the @ChampOfChamps following his victory at the Paul Hunter Classic last weekend.



Full story https://t.co/sjblMsoJpC pic.twitter.com/kgCc1TrWzt — WPBSA (@WPBSAofficial) August 28, 2018

Оставащите турнири, които дават право на участие в “Шампион на шампионите” (по ред на важност), са:



