Двама английски национали сложиха край на международните си кариери

Нападателят на Лестър Джейми Варди и защитника на Челси Гари Кейхил се отказват от националния отбор на Англия. 31-годишният нападател е решил да се съсредоточи върху клубната кариера и да прекара повече време със семейството си. Варди дебютира в националния отбор през юни 2015 г. Той записа 26 мача, в които отбеляза 7 гола. Кейхил прави своя дебют през 2010-а година и записва общо 61 мача с фланелката на "трите лъва". И двамата играчи бяха част от тима на Гарет Саутгейт, който игра полуфинал на Световното първенство в Русия това лято.

BREAKING: Jamie Vardy has told Gareth Southgate he wants to focus on his club career but is willing to play for @England in exceptional circumstances #SSN pic.twitter.com/jGa3QYlxI6