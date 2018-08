Лека атлетика Кой атлет е спечелил най-много пари в Диамантената лига през сезона? 28 август 2018 | 16:05 0 0 0 0 0

Grâce à vos prières, votre soutien et tous vos messages d’encouragement; nous avons une fois de plus gagné. On est #ChampionDAfrique #MJTL | @JUMO_WeMo pic.twitter.com/wjk3rW52fd — TA LOU Marie Josée (@majo10s70) August 2, 2018 На втора позиция е спринтьорката от Кот д'Ивоар Мари Жозе Та Лу, която има общо пет победи от 9 старта на 100 и 200 метра, за които е получила $61 000. Призовата тройка допълва световната и европейска шампионка в скока на височина Мария Ласицкене, която има пет победи от шест старта, за които е заслужила $54 000. Единственото поражение на рускинята нанесе българската състезателка Мирела Демирева, която я победи на Диамантената лига в Рабат. На втора позиция е спринтьорката от Кот д'Ивоар Мари Жозе Та Лу, която има общо пет победи от 9 старта на 100 и 200 метра, за които е получила $61 000. Призовата тройка допълва световната и европейска шампионка в скока на височина Мария Ласицкене, която има пет победи от шест старта, за които е заслужила $54 000. Единственото поражение на рускинята нанесе българската състезателка Мирела Демирева, която я победи на Диамантената лига в Рабат. Mariya #Lasitskene continued her defence of the #DiamondTrophy and qualified for the #DLFinal with a winning 2.00m in the women's HJ. #Lasitkene 24 pts (Q)

Mirela Demireva 21 pts (Q)

Levern #Spencer 10 pts#RoadToTheFinal #StockholmDL pic.twitter.com/P95Df2z5TM — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 10, 2018 Топ 10 на атлетите, които са получили най-много пари в Диамантената лига през 2018 г. до момента:

Мари Жозе Та Лу (Кот д'Ивоар) - 100 и 200 метра, 5 победи от 9 старта - спечелени пари $61 000

Мария Ласицкене (неутрална) - скок височина, 5 победи от 6 старта - спечелени пари $54 000

Кастер Семеня (РЮА) - 800 и 1500 м, 5 победи от 6 старта - спечелени пари $52 000

Катерин Ибаргуен (Колумбия) - скок дължина и троен скок, 4 победи от 6 старта - спечелени пари $50 000

Шони Милър-Уибо (Бахама) - 200 и 400 м, пет победи от 5 старта - спечелени пари $50 000

Ноа Лайлс (САЩ) - 100 и 200 м, 4 победи от 6 старта - спечелени пари $48 000

Сам Кендрикс (САЩ) - овчарски скок, 4 победи от 6 старта - спечелени пари $46 000

Салва Аид Насер (Бахрейн) - 400 м, 4 победи от 5 старта - спечелени пари $46 000

Остават броени дни до финалните турнири от Диамантената лига в Цюрих и Брюксел, където ще се разпределят диамантените трофеи. Всеки един от победителите ще прибере и по $50 000 за крайния успех в своята дисциплина. Кой от атлетите е спечелил най-много пари от веригата до момента през този сезон? Едноличен лидер е Абдерахман Самба (Катар), който има седем участия и шест победи на 400 метра с препятствия, за които е заработил $62 500.

