Англия Люк Шоу: Извинявам се, ще бъдем по-силни в следващия мач 28 август 2018 | 15:45 Защитникът Люк Шоу отхвърли спекулациите за проблеми в съблекалнята на Манчестър Юнайтед и добави, че футболистите на "червените дяволи" горят от желание да започнат отново да печелят. Те стартираха именно така сезона във Висшата лига, но до третия кръг натрупаха две последователни загуби. Последната беше с 0:3 срещу Тотнъм у дома. Last night hurt. But I just wanna thank the fans for your amazing support it doesn't go unnoticed. We will bounce back — Luke Shaw (@LukeShaw23) August 28, 2018 "По медиите се говорят много неща за съблекалнята ни, но аз мога да ви кажа, че настроението е добро. Имаме страхотна група от футболисти, които искат да работят и да направят големи неща тук", каза той за MUTV. "Имаме страхотни таланти навсякъде по терена. Трябва просто да започнем да вкарваме положенията ни и така ще дойдат победите", добави защитникът в интервю за клубната телевизия. After a horrible defeat, it was good to see Mourinho going straight onto the pitch to show Luke Shaw how much he appreciated his performance pic.twitter.com/qYxJWxAaMn — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) August 28, 2018 "За феновете, които бяха на стадиона срещу Тотнъм - извиняваме се. Ще бъдем по-силни в следващия мач, защото работим усилено и се развиваме като отбор. Все още е рано през сезона и имаме много мачове, за да наваксаме с точките", завърши Шоу.

