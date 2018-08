Лион се насочва към нападател на Селтик

Олимпик Лион търси нападател, който да замени Мариано Диас, който може да се върне в Испания. Както съобщава "Екип", френският клуб иска да купи голмайстора на Селтик Муса Дембеле. 22-годишният нападател има договор с шотландците до лятото на 2020 г. Към Дембеле също има интерес от Олимпик Марсилия. . Олимпик Лион е близо до продажбата на Мариано в Севиля за 30 милиона евро.

Now Lyon linked with #CelticFC forward Moussa Dembele - but only if they sell Mariano Diaz. Le Progres report €15-20m fee.