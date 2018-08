Ман Юнайтед представи нов екип за гостувания

Манчестър Юнайтед представи официално третия си екип за сезон 2018/2019. След като първите два получиха своята презентация по-рано през лятото, от днес и екип в бледо розово ще трябва да радва окото на феновете. Първият екип е в традиоционното червено и черно, докато вторият е в морско синьо, като също така е реплика на екипа, с който “червените дяволи” печелят първата си Купа на европейските шампиони през 1968 година. Новият розов екип ще може да бъде закупен официално едва от средата на септември от феновете в клубния магазин.

Introducing our 18/19 @adidasfootball away shirt. On sale 13.09.18 from adidas and club stores. pic.twitter.com/ZFJ03Eiuvp