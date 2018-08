Тенис Тъжен край на мача между двама от най-големите таланти в тениса 28 август 2018 | 14:20 - Обновена 0 0 0 0 0



Оже-Алиасим съвсем наскоро навърши 18 години (интересен факт е, че той е роден на 8 август - рождената дата на Роджър Федерер - б.р.), но вече е много близо до Топ 100 (в момента е №117). Оже-Алясим е най-младият тенисист в Топ 200 на ранглистата на ATP в момента, а световният №28 Шаповалов е най-младият в Топ 100. (Eurosport) pic.twitter.com/pu8B5vpV7y — doublefault28 (@doublefault28) August 27, 2018 Впоследствие стана ясно, че младият талант и преди е имал проблеми със сърцето (на “Чалънджър” в Гваделупа през 2017 година) и на Оже-Алясим му е била поставена диагноза тахикардия.



