Избират Miss Playmate 2018 на 7 септември

Именно като в приказка ще продължи и конкурсът, чийто край е съвсем близо. Момичетата развиха собствени кампании в социалните мрежи, гостуваха на различни медии, участваха в щури летни купони, за да привлекат повече гласоподаватели в специалната платформа за гласуване на Playboy.bg. Едноименната история за Пепеляшка стартира преди месец с обявяването на претендентките. Архитектки, психоложки, адвокатки, футболистки, силиконови и естествени красавици, татуирани майки и модели се надпреварват да спечелят публиката и да блеснат пред журито.

Английското време, което ни преследваше цяло лято, не успя да охлади страстите около финала най-горещия конкурс Playmate Of The Year. В средата на юли, на лудо парти в Bedroom Beach в Слънчев бряг, сп. Playboy официално представи единадесет претендентки за титлата, която носят само най-сексапилните и красиви момичета. Красавиците изгряха на корицата на Мъжката Библия, в която изповядаха личните си истории с откровени интервюта и впечатлиха с екзотична фотосесия, заснета в Hotel Royal Castle Design & Spa. С представянето им, магията на лошото време беше развалена, дъждове секнаха, а облаците се разнесоха. Като в приказка...Кулминацията на лятото ще е на 7 септември, петък, когато конкурсът ще завърши с епична Cinderellas’ Night в Bedroom Beach, Слънчев бряг, на което гост диджей ще е DJ Mascota. Само, че не стъклена пантофка, а истинска кристална корона ще заблести на новоизбраната Пепеляшка, която с гордост ще се окичи и с най-желаната титла - Playmate Of The Year 2018. Но част от приказката могат да станат само Пепеляшките и специалните гости, които навреме са си направили резервации за бала . Дали партито Cinderellas’ Night ще продължи три дни и три нощи предстои да разберем. Като в приказките - присъстващите ще разказват, а другите – ще чакат да им бъде разказано.Следвай новите около конкурса Playmate Of The Year във Facebook и не пропускай да си направиш резервация за Cinderellas’ Night.