Серина, Винъс и шампионката Стивънс се класираха за втория кръг

"Доволна съм, не беше лесно, но винаги е хубаво, когато преминеш първия кръг с чиста победа. Началото в турнирите от “Шлема” винаги е супер трудно, особено когато защитаваш титлата си. Бях малко нервна, но никога не е лесно за нас, американките, да играем на Откритото първенство на САЩ", каза Стивънс, която във втория кръг ще срещне 21-годишната квалификантка Ангелина Калинина (Украйна).

Шесткратната шампионка в Ню Йорк Серина Уилямс, поставена под номер 17, стартира с успех с 6:4, 6:0 над Магда Линете от Полша. Така носителката на рекордните в "Оупън ерата" 23 титли от "Големия шлем" направи успешно завръщане на "Флашинг Медоус", след като заради бременност пропусна миналогодишното издание на надпреварата.



"Чувството отново да бъда тук и да играя е страхотно. Единствено в Ню Йорк изживявам подобно нещо", заяви след срещата американката, която очаква във втория кръг Карина Витхьофт от Германия.

38-годишната Уилямс, 16-а в схемата, все пак спечели срещу 33-годишната Кузнецова с 6:3, 5:7, 6:3.



Победителката през 2000 и 2001 година Винъс Уилямс имаше далеч по-трудна задача срещу друга бивша шампионка - Светлана Кузнецова (Русия). 38-годишната Уилямс, 16-а в схемата, все пак спечели срещу 33-годишната Кузнецова с 6:3, 5:7, 6:3. Участващата с "уайлд кард" рускиня, която триумфира на "Флашинг Медоус" през 2004 година, навакса изоставане от 1:4 гейма във втория сет, но в третата част отново допусна пасив от 1:4 и този път не успя.



"Никога не е лесно, когато срещаш бивша шамионка в първия кръг. Тя играеше най-добре, когато изоставаше, така че ми беше доста трудно да затворя мача. Имах известни трудности с подготовката (б.а. болки в коляното). Условията днес бяха тежки, но ударих доста топки в този мач, така че се надявам това да ми помогне за следващия", каза Уилямс, която очаква в следващата фаза италианката Камила Джорджи.

Двукратната шампионка в турнирите от "Големия шлем" Гарбинье Мугуруса (Испания), 12-а в схемата, записа лесен успех над китайката Шуай Чжан с 6:3, 6:0 и във втория кръг ще срещне квалификантката Каролина Мухова от Чехия.



Двукратната финалистка през 2012 и 2013 година Виктория Азаренка (Беларус) пък се справи с 6:3, 7:5 с Виктория Кузмова (Словакия) в първия си мач в Ню Йорк от 2015 година насам.



Азаренка ще срещне номер 25 Даря Гаврилова (Австралия), която не даде гейм в първия си мач на Сара Сорибес Тормо (Испания).



