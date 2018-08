Тенис Надал започна защитата на титлата с победа в по-малко от два сета (видео) 28 август 2018 | 09:18 - Обновена 0 0 0 0 1



В първия сет Надал направи пробив в третия гейм и го затвърди за аванс от 3:1. В деветия гейм носителят на 17 титли от “Големия шлем” отново спечели подаването на съперника си и затвори първата част.



Вторият сет започна с размяна на пробиви, като първо такъв успя да направи Ферер. Давид Ферер дори поведе с 4:2, но след това Надал взе своя сервис-гейм на нула и противникът му прецени, че не може да продължи мача.



Любопитно за отбелязване е, че Ферер за първи път в кариерата си се отказва по време на мач в турнир от “Големия шлем”. Ветеранът има 208 изиграни мача в турнирите от “Шлема”.



За Ферер това бе последно участие на турнир от “Големия шлем”.



Във втория кръг Надал ще играе с канадеца Васек Поспишил, който надигра Лукаш Лацко (Словакия) със 7:5, 6:3, 6:2. Първият поставен тенисист, който Рафа може да срещне в Ню Йорк тази година е руснакът Карен Хачанов (№27), който бе убедителен срещу испанеца Алберт Рамос-Винолас - 6:3, 6:2, 6:3. From one warrior to another...@DavidFerrer87 @RafaelNadal #USOpen pic.twitter.com/xg8MFHTBrC — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2018 "Тъжен съм, защото това е последното ми участие в турнирите от “Големия шлем”. Забавлявах се да играя с Рафа. Мисля, че се представих добре. Въпреки всичко, горд съм от себе си, от кариерата ми", коментира Ферер, който има две участия на полуфинал на "Флашинг Медоус", както и финал на "Ролан Гарос" през 2013 година. "Неприятно, че трябваше да се откажа. Имах болки в левия прасец и сложих инжекция. Опитах", допълни той.



Надал също отдаде заслуженото на сънародника си. "Много съжалявам за него. Той е един от най-близките ми приятели в Тура и сме изживели много прекрасни моменти заедно. Тъжно е, че трябваше да завърши по този начин", каза Надал.



