Тенис 14 месеца по-късно Мъри отново с победа в "Шлема" 28 август 2018 | 01:14 0 0 0 0 0 14 месеца след участието на четвъртфинал на "Уимбълдън" бившият световен номер 1 и носител на 3 "мейджър" титли Анди Мъри отново записа победа в тенис турнир от "Големия шлем". Британецът надви трудно с 6:7(5), 6:3, 7:5, 6:3 448-мия в световната ранглиста Джеймс Дъкуърт, за да преодолее първия кръг на US Open на чисто новия корт "Луис Армстронг". Andy Murray(Eurosport) pic.twitter.com/BoqBOdhQ0p — doublefault28 (@doublefault28) August 27, 2018 Феновете на Мъри имат основания да се чувстват въодушевени от успешното начало в Ню Йорк, защото това е едва петият турнир, в който той участва, откакто се завърна през юни месец в "Куинс". Балансът му през 2018-а вече е 5:3 победи-загуби, като основания за оптимизъм остава стигнатият четвъртфинал във Вашингтон. BREAKING: Andy Murray beats Australian @JamesDuck21 6-7 6-3 7-5 6-3 in @usopen first round. #SSN pic.twitter.com/KbItPz5cfG — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2018 От друга страна обаче победата бе изкована не просто срещу тенисист от дъното на топ 500, но и човек, който на свой ред се опитва да възстанови предишната си форма, завръщайки се след множество операции. Цели пет такива намеси претърпя Дъкутърт в последните 17 месеца - две на десния крак и една на дясното рамо през 2017-а, плюс още една на десния крак и една на дясното рамо тази година. Nice opening round win for our 2012 champion @andy_murray as he gets past Duckworth 6-7, 6-3, 7-5, 6-3...https://t.co/fiCVzzfGhb#USOpen pic.twitter.com/x0we0PlzJc — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2018 Тактиката на Дъкуърт срещу Мъри бе ясна - максимален риск, манталитет "всичко или нищо" и пределна агресивност. Той бе твърдо решен да диктува събитията на корта и неговата ракета да определя изхода на разиграванията (той направи 29 непредизвикани грешки). Това му донесе успех в първия сет, когато и Мъри до голяма степен бе лишен от ритъм, защото бе с поддържаща роля в мача. Шотландецът за първи път в 13-те си участия в "Голямата ябълка" загуби първи сет на двубой от първи кръг, но правилно прецени да не се панира, а да изчака Дъкуърт сам да стане архитект на провала си. Мъри все пак демонстрира по-добро физическо състояние от двамата, макар да не поемаше толкова много рисокве като съперника си. Come on! @andy_murray gets off to a winning start at the #USOpen beating Duckworth 6-7, 6-3, 7-5, 6-3! #BackTheBrits pic.twitter.com/HAvScg8Itd — British Tennis (@BritishTennis) August 27, 2018 31-годишният британец не можа да се възползва от нито една от трите си точки за пробив в първия сет, но направи брейк в третия гейм на втората част и това се оказа достатъчно. Ключов бе пробивът му в третия сет, защото това бе единственият брейк-бол за когото и да е от двамата в него. Дъкуърт виждаше как предимството му почва да се изплъзва, но в нито един момент не реши да прибегне до план "Б" и продължаваше да стои на основната линия, но допусна брейк от третия опит за 2:4 в четвъртия. Мъри завърши мача подобаващо с прекрасен минаващ удар, след който изтича до мрежата, за да приеме поздравления за солидното си представяне. Следващият му опонент обаче е със съвсем различен стил на игра и по идентичен начин преодоля своето първо препятствие на US Open - майсторът на клей Фернандо Вердаско надхитри Фелисиано Лопез с 6:2, 7:5, 6:4, но Мъри има повече от убедителен баланс срещу него с 13:1 победи.

