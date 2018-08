Американски футбол Голям чувал с пари за Бекъм, $95 000 000 до 2024-а 27 август 2018 | 23:29 - Обновена 0 0 0 0 1 НЙ Джайънтс изсипаха чувала с пари за Одел Бекъм-младши. Уайд рисийвърът на „гигантите” подписа петгодишно удължаване на договора си, което ще го остави в Голямата ябълка до февруари 2024 г. Общата сума е $95 000 000, като $41 000 000 от тях Бекъм ще получи веднага. Други $24 000 000 са под формата на застраховки, които ще бъдат гарантирани при контузия, каквато го принуди да пропусне преобладаващата част от миналия сезон. Има и заделени още $5 000 000, които ще станат негови при достигане на определени показатели. Бекъм бе избран под №12 в драфта през 2014 г. и има изиграни 47 мача за НЙ Джайънтс. В тях е уловил 313 паса за 4424 ярда, като е отбелязал 38 тъчдауна. Новият договор на Бекъм го прави най-скъпо платеният играч на поста в историята със средно годишно възнаграждение от $19 000 000. Веднага след обявяване на новината Twitter бе залят от клипове как той танцува в съблекалнята на тима под звуците на класиката на О’Джейс “For the Love of Money”. Новият договор на Бекъм го прави най-скъпо платеният играч на поста в историята със средно годишно възнаграждение от $19 000 000. Веднага след обявяване на новината Twitter бе залят от клипове как той танцува в съблекалнята на тима под звуците на класиката на О’Джейс “For the Love of Money”. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4039

