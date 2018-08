НБА Джинобили сложи край на великата си кариера 27 август 2018 | 23:16 0 0 0 0 6

San Antonio Spurs guard @manuginobili today announced that he will retire after a 23-year professional career. #GraciasManu



More: https://t.co/ZljcZ2KGOR pic.twitter.com/M19pA1pywX — San Antonio Spurs (@spurs) August 27, 2018

Легендата на Сан Антонио Спърс си отива от терена с четири титли на НБА, две участия в Мача на звездите, награда за “Шести човек на годината”, два избора в третия най-добър отбор на сезона в Лигата, както и място във втория най-добър отбор на новобранците. 198-сантиметровият аржентинец остава едва второто име в историята със спечелени шампионски титли на НБА, Евролигата и олимпийския баскетболен турнир.



“Днес, с доста широк диапазон от чувства, обявявам отказването си от баскетболната игра. Огромна благодарност към всички (семейство, приятели, съотборници, треньори, служители, фенове), замесени в живота ми в последните 23 години. Беше невероятно пътешествие. Далеч отвъд най-дивите ми мечти”, написа той в официалния си профил в Twitter.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K — Manu Ginobili (@manuginobili) August 27, 2018

Кариерата на Емануел Давид Джинобили, както е цялото име на звездата, стартира баскетболния си път като професионалист през 1995 година в Андино Спорт Клуб. През следващия сезон преминава в Естудиантес де Баия Бланка, а след две години там отпътува към Италия, където играе за Реджо Калабрия (1998-2000) и Виртус Болоня (2000-2002).

Manu Ginobili was the most exciting player I ever watched. MJ obviously was best, but with Manu you never knew what crazy shot or pass he might invent in a split second. Some of his shots missed badly. Some passes sailed into the stands. But mostly he made you say, "MANU!" — Skip Bayless (@RealSkipBayless) August 27, 2018

С последния си отбор на Стария континент взима трофея от Евролигата през 2001 година, като същевременно е избран за MVP на финалите, а в двата си сезона в най-силния евротурнир.

An NBA champion and All-Star, Manu Ginobili is also a pioneer who helped globalize the NBA. He is one of basketball’s greatest ambassadors who believes in the power of sports to change lives. (1/2) — NBA (@NBA) August 27, 2018

През лятото на 2002 отлита за Тексас, след като Сан Антонио го избира под №57 в Драфта през 1999 година, а останалото е история. Напуска “шпорите” след 1057 мача от редовния сезон с 13.3 точки, 3.8 асистенции, 3.5 борби и 1.3 отнети топки, както и 218 двубоя в плейофите с 14.0 точки, 4.0 борби, 3.8 асистенции и 1.3 отнети топки.

And for 16 years, we were fortunate to watch a legend compete at the highest level. Thank you, Manu, for a career that inspired millions of people around the world. —Adam (2/2) — NBA (@NBA) August 27, 2018

