Тотнъм забрави за прокобата и съсипа Ман Юнайтед на "Олд Трафорд" (видео)

Тотнъм продължава с прекрасното си представяне от началото на сезона в Премиър лийг, записвайки трета поредна победа в актива си. Тази вечер "Шпорите" победиха с 3:0 Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд" и сучиха прокобата да не могат да запишат успех над "Червените дяволи" като гост в 4 поредни мача, в които нямаха дори отбелязан гол. В същото време това бе второ поредно поражение в първенството за домакините, което определено ще засили кризата в тима и критиките към мениджъра Жозе Моуриньо.

Първото полувреме бе равностойно, като дори Юнайтед стоеше по-добре. Гостите обаче се развихриха през втората част и поставиха на колене своя съперник. В 50-ата Хари Кейн откри резултата, а в 52-ата Лукас Моура удвои. Бразилецът бе автор и на третия гол за своя тим в 83-ата минута.

Домакините излязоха с интересна схема 4-3-2-1. Давид де Хеа бе на вратата, а в защита действаха Антонио Валенсия Неманя Матич започнаха в средата на терена, а с по-атакуващи функции бяха Пол Погба Джеси Лингард . На върха на атаката пък бе Ромелу Лукаку Тотнъм традиционно игра в 4-2-3-1 с Юго Лорис под рамката и Киърън Трипиър, Тоби Алдервейрелд Дани Роуз в защита. Муса Дембеле Ерик Дайър бяха двойката опорни халфове, а пред тях Кристиан Ериксен бе в ролята на плеймейкър. Деле Али и Лукас Моура действаха по крилата, а на върха на атаката бе Хари Кейн.

Секунди след началото на срещата домакините бяха близо до откриване на резултата. Лингард свали с глава за Фред, който нахлу в наказателното поле и отправи удар, но покрай вратата.

В 16-ата минута Юнайтед пропусна още по-добра възможност. Дани Роуз върна неразчетено назад и Лукаку открадна топката, финтира вратаря, но накрая незнайно как не успя да прати кълбото в опразнената врата.

В 19-ата минута Люк Шоу напредна по левия фланг и подаде за Лукаку в наказателното поле, но ударът на белгиеца бе твърде слаб и в ръцете на Лорис. Минута след това Валенсия опита далечен, но много неточен изстрел.

В 29-ата минута Тотнъм поиска дузпа след като Лукас Моура падна в наказателното поле след сблъсък с Фил Джоунс, но съдията Крейг Поусън подмина ситуацията. Веднага след това домакините организираха хубава атака, Фред се освободи на стрелкова позиция в пеналта, но изстрелът му профуча покрай гредата.

В 34-ата минута Пол Погба шутира отдалеч и Лорис трябваше да показва рефлекс. След това топката бе центрирана по земя във вратарското поле, където Матич успя да я засече, но покрай вратата.

Едва в 40-ата минута Тотнъм отправи първия си точен удар в мача. Кристиан Ериксен стреля извън наказателното поле, но не успя особено да затрудни Де Хеа.

И втората част започна с прекрасен шанс за "Червените дяволи" и още в 46-ата минута Погба шутира мощно, но покрай вратата. Веднага след това и Де Хеа трябваше да показва рефлекс след опасен изстрел по земя на Ериксен.

В 50-ата минута при едно центриране от корнер Хари Кейн бе изпуснат от защитата и с глава прати топката неспасяемо във вратата за 0:1.

В 51-ата минута Юнайтед можеше да се върне в мача, като Лукаку се освободи в наказателното поле и стреля отблизо, но Лорис спаси.

Минута след това обаче Тотнъм удвои преднината си. Ериксен бе изведен на десния фланг и центрира към точката на дузпата, където Лукас Моура нахлу и от движение бе точен за 0:2.

В 66-ата минута грешка на Линдельоф подари топката на Деле Али, който остана очи в очи с Де Хеа, но не успя да го преодолее и испанският страж запази резултата непроменен. При последвалия корнер Кейн имаше нов шанс да отбележи отблизо с глава, но този път стреля встрани от вратата.

В 78-ата минута Лингард отправи удар и след рикошет топката се насочи заплашително към вратата, но премина на сантиматри над напречната греда. Две минути по-късно Алексис Санчес стреля от воле, но над вратата.

