Тенис Свитолина загуби сет с 1:6, но е във втория кръг 27 август 2018 | 20:18 0 0 0 0 0



78-ата в ранглистата на WTA Викъри започна добре мача и поведе с 2:0 в първия сет, но след това съперничката й взе 5 поредни гейма и това се оказа решаващо за спечелването на частта. Във втория сет 23-годишната Викъри поведе с 3:0 и не допусна срив, какъвто се получи в първата част. 23-годишната Свитолина взе четвъртия гейм, но не успя да стори нищо повече във втория сет. В решаващата трета част обаче украинката доминираше на корта и даде само гейм на представителката на домакините, след като се откъсна напред с 5:0.

Moving into Round 2!



No. 7 seed @ElinaSvitolina finishes strong in her 6-3, 1-6, 6-1 victory on the Grandstand.https://t.co/FzXCuUDbBp#USOpen pic.twitter.com/L9jxWzf9tw — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2018 Във втория кръг Свитолина, която миналата година записа най-доброто си класиране в Ню Йорк - 1/8-финал, ще играе с полякинята Агниешка Радванска или германката Татяна Мария.



Междувременно, за втория кръг при дамите се класираха още Вера Лапко (Беларус), Ирина-Камелия Бегу (Румъния) и китайката Кианг Ванг, която елиминира с 6:2, 6:2 поставената под №31 словачка Магдалена Рибарикова. Украинката Елина Свитолина загуби сет, но преодоля първия кръг на Откритото първенство на САЩ. Поставената под №7 Свитолина надви американката Саша Викъри с 6:3, 1:6, 6:1 на старта на US Open 2018.78-ата в ранглистата на WTA Викъри започна добре мача и поведе с 2:0 в първия сет, но след това съперничката й взе 5 поредни гейма и това се оказа решаващо за спечелването на частта. Във втория сет 23-годишната Викъри поведе с 3:0 и не допусна срив, какъвто се получи в първата част. 23-годишната Свитолина взе четвъртия гейм, но не успя да стори нищо повече във втория сет. В решаващата трета част обаче украинката доминираше на корта и даде само гейм на представителката на домакините, след като се откъсна напред с 5:0.Във втория кръг Свитолина, която миналата година записа най-доброто си класиране в Ню Йорк - 1/8-финал, ще играе с полякинята Агниешка Радванска или германката Татяна Мария.Междувременно, за втория кръг при дамите се класираха още Вера Лапко (Беларус), Ирина-Камелия Бегу (Румъния) и китайката Кианг Ванг, която елиминира с 6:2, 6:2 поставената под №31 словачка Магдалена Рибарикова.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 480

1