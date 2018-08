Тенис Първи ден, първа сензация! Халеп аут от US Open 27 август 2018 | 19:34 - Обновена 0 0 0 0 6 Първата сензация на US Open 2018 е факт! Водачката в световната ранглиста Симона Халеп отпадна още в първия ден на последния за годината турнир от “Големия шлем”. Шампионката на “Ролан Гарос” загуби с 2:6, 4:6 от естонката Кая Канепи.

Кая Канепи направи 26 уинъра и 28 непредизвикани грешки в срещата, като определено бе много по-агресивната от двете тенесистки. Халеп записа по 9 печеливши удара и 9 непредизвикани грешки, а освен това бе 0/3 при излизанията си на мрежата днес.



Кая Канепи направи 26 уинъра и 28 непредизвикани грешки в срещата, като определено бе много по-агресивната от двете тенесистки. Халеп записа по 9 печеливши удара и 9 непредизвикани грешки, а освен това бе 0/3 при излизанията си на мрежата днес. 44-ата в световната ранглиста Канепи показа, че неслучайно достигна до 1/4-финалите в Ню Йорк през миналата година. 33-годишната ветеранка взе първия сет след пробиви в третия и петия гейм, а после продължи да доминира на корта и във втората част.

Канепи поведе с 3:0 с два пробива във втория сет, но Халеп не смяташе да се дава без бой и взе два поредни гейма за 2:3. Естонката поведе с 4:2 след това, но 26-годишната румънка изравни за 4:4 и имаше възможност да излезе напред в резултата, тъй като бе с предимството на началния удар в деветия гейм. В него тя поведе с 40:15, но въпреки това допусна пробив и Канепи получи шанс да сервира за мача. Естонката не трепна и с гейм на 15 сложи край на продължилия едва 1 час и 16 минути двубой.

Kanepi just isn’t slowing down!



Kanepi just isn't slowing down!



She leads Halep 6-2, 3-1...#USOpen pic.twitter.com/Sgzz6ESw61 — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2018 За Халеп това е второ поредно отпадане в първия кръг на US Open, след като тя претърпя поражение и на старта на надпреварата в Ню Йорк през 2017 година. Румънката е полуфиналистка от 2015 и четвъртфиналистка през 2016 година. Канепи пък ще играе в следващата фаза с швейцарската квалификантка Джил Тайхман, която помете с 6:3, 6:0 словенката Далила Якупович.

