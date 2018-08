Григор Димитров отново се срина срещу Вавринка на "Голям шлем"

Най-добрият български тенисист Григор Димитров допусна втора поредна загуба от Стан Вавринка в първи кръг на турнир от “Големия шлем”. След тази на “Уимбълдън”, сега хасковлията се срина за 3:6, 2:6, 5:7 срещу носителя на 3 титли от “Шлема” и шампион в Ню Йорк от 2016-а.



Преди около два месеца на “свещената трева” в Лондон Вавринка не бе в добро физическо състояние, а и настилката бе най-малко любимата му, затова победата му бе изненадваща и провокирана единствено от срива на Григор след първия сет. Сега швейцарецът бе в далеч по-позитивно състояние и идващ в Ню Йорк със самочувствие след двата успешни “Мастърс”-а в Торонто и Синсинати, където спечели пет мача и загуби от Рафаел Надал и Роджър Федерер.

Това обаче не означава, че Димитров заслужава някакви похвали за представянето си срещу опонент, срещу когото преди днес имаше позитивен баланс от 4:3 победи. Такива Григор заслужи при поражението в три сета от шампиона в Синсинати Новак Джокович, защото тогава бе перфектен в първия сет и водеше с пробив във втория. Сега срещу Вавринка българинът елементарно бе пробит в края на първия сет и го загуби без съперникът му да изразходва излишна енергия, а втората част бе лишена от каквато и да е интрига, след като Димитров допусна изоставане от 0:4.

Димитров записа първата точка в следващия сервис-гейм на Вавринка, когато швейцарецът прати топката в аут от средата на основната линия от бекхенд, но отново началният удар му помагаше достатъчно, за да компенсира изоставането си в разиграванията. Впоследствие, с помощта на ястребовото око, той излезе победител в поредното страхотно разиграване, но все пак швейцарецът взе подаването си с комбинация сервис по диагонала - форхенд. Първият серивс на хасковлията отново не бе на негово разположение, но той нямаше никакви проблеми да вземе подаването си, като направи и първата си успешна атака на мрежата, завършвайки със смач - 2:2.

Страхотният атлетизъм на Димитров му послужи за 15-15 в следващия гейм, когато Вавринка го разходи в двата ъгъла и го привика на мрежата, но хасковлията стигна топката и завърши с бекхенд-уинър. Той стигна до 40-30 с прекрасен ретур-уинър от форхенд на втори сервис, а след това нямаше късмет да закачи линията с чудесен минаващ форхенд от средата на основната линия.

Вавринка посрещаше около два метра зад корта и това му помагаше, тъй като основно посрещаше втори сервиси на съперника си. Той направи хубав уинър от форхенд с изключително къс диагонал, но Григор го засенчваше с по-доброто си придвижване. За съжаление, стигна се до дюс, когато серия от дълбоки бекхенди на двамата бе прекратена с такъв в мрежата от ракетата на Григор, но веднага след това пък той заби първия си ас. Вавринка постепенно започна да намира далеч по-ефективно и агресивно топката от форхенд и увеличи броя на уинърите си, но пък Григор отново взе авантаж с чудесен първи сервис по диагонала в полето за равенство. Той обаче моментално бе заличен с първата двойна грешка в двубоя, преди дълбок втори сервис отново в същата страна на корта да бе пратен в аут с ретур от бекхенд на Вавринка. Два форхенда по диагонала, плюс нов такъв, но по обратния диагонал, осигуриха успех на Григор в близо 9-минутния гейм.

Швейцарецът бе далеч по-експедитивен на свое подаване, като този път разчиташе на първия си сервис и много умело успя да изгради точките така, че да ги завърши с печелившо изпълнение на форхенди по опразнената права.

Липсата на първи сервис започна да тежи, а качеството на ретура на Вавринка се повиши и той дори записа първия си такъв уинър от форхенд, като впоследствие стигна и до три брейк-бола. Швейцарецът отново се стремеше да забавя темпото със слайсове, но Григор реагира отлично с труден, но успешен форхенд по обратния диагонал. За съжаление, пробивът стана факт с втората двойна грешка на Димитров в мача - 3:5.

Грешка от форхенд на Вавринка доведе до 0-15, а той веднага след това също направи двойна грешка и се ситгна до 0-30. Григор обаче пропусна шанса да стигне до два шанса за пробив, бъркайки форхенд от средата на основната линия. За съжаление, вместо това швейцарецът стигна до сетбол с изумителен бекхенд по правата за край на едно от най-качествените разигравания в мача. Грешка от тази страна на ракетата по късия диагонал обаче вкара гейма в дюс, а дори без първи сервис Вавринка успя да затвори частта в своя полза след 45 минути игра - 3:6.

В двата случая, когато вкара първия сервис, Григор спечели точките лесно, но в другите се стигна и до две негови грешки от форхенд и една от бекхенд за 40-40. Нова непредизвикано сбъркана топка от задната страна на ракетата на Димитров доведе до ранен шанс за пробив, но пък той бе заличен с прекрасен бекхенд-уинър по правата в напечен момент. Още две грешки от основната линия на българина обаче доведоха до ранно изоставане с пробив - 0:1.

Димитров направи перфектен форхенд-уинър във втория гейм, но другите точки бяха спечелени лесно от Вавринка, защото всяко отлично изпълнение на българина бе последвано от три грешки - 0:2. Двоен фаул и сбъркан форхенд по образнен диагонал на хасковлията доведоха до 0-30, а нови две от форхенд (вече 21 негови срещу 12 на съперника) осигуриха комфортен аванс на 3-кратния шампион от "Шлема".

Вавринка сбърка лесен форхенд, а Григор допълни с невероятен минаващ бекхенд и се стремеше да бъде далеч по-агресивния от двамата на корта. Швейцарецът обаче се наслаждаваше на плана си, защото Димитров не спираше да го награждава с непредизвикани грешки (10:1 във втория сет), а вторият му ас го изведе до 40-30. Българинът вкара гейма в дюс, но чудесен апроуч и успешно воле на мрежата (седем такива от осем опита) отново наклониха везните в полза на Стан. Хубав бекхенд-ретур на Григор отново му осигури изравняване, а третото такова дойде след двойна грешка на Вавринка. В крайна сметка швейцарецът поведе с 4:0 след сбъркан ретур на българина.

Григор изигра първия си успешен сервис-гейм, в който дори забоде ас от втори сервис и направи красиво драйв-воле, за да открие сметката си в сета - 1:4. Хасковлията обаче продължаваше да не може да намери ритъма си на корта и не успяваше да противодейства на Вавринка, който си провеждаше плана за мача, докато не бе ясно каква точно е стратегията и Димитров, тъй като бе твърде разпилян в решенията си.

Световният номер 8 за нула време сам допринесе за това да трябва да отразява две точки за пробив, но отново награди феновете с триков удар - бекхенд-воле - привичен повече за шоумачовете. Дълбок сервис пък доведе до дюс, а впоследствие Димитров с форхенд-уинър по правата заличи третия сетбол. Неглижиран печеливш удар от форхенд на българина все пак го задържа в сета - 2:5, но след това на свое подаване Вавринка стигна до 40-15. Григор обаче вкара гейма в дюс с чудесен слайс-реутр от бекхенд и допълнен с форхенд-уинър. Грешка от бекхенд на швейцареца пропиля и петия му сетбол, а нова такава от основната линия вече донесе възможност за пробив на Димитров - първата за него във втория сет и втора в мача след първия гейм на срещата изобщо. Хасковлията обаче не издържа на размяната на бекхенди и не можа да притесни достатъчно Вавринка, който пък стигна до седми сетбол с минаващ удар от задната страна на ракетата си. Печеливш първи сервис затвори и втората част в полза на швейцареца - 3:6, 2:6 за общо 1 час и 29 минути.

Григор започна успешно третия сет, печелейки убедително на нула откриващото си подаване, като веднага след това пък стигна до три точки за пробив - 0-40 след двойна грешка на Вавринка, който наистина изглеждаше разклатен. Димитров пропусна първия шанс със сбъркан ретур от форхенд на втори сервис на швейцареца, който след това бе убедителен в началния си удар и това му помогна за 30-40. За съжаление, се стигна до дюс, след като Вавринка пое инициативата и натисна достатъчно с форхенд, за да провокира грешка на българина. Поредният блок-бекхенд на метър пред основната линия при втори сервис на швейцареца се оказа прекалено къс и Стан се справи. Той обаче сбърка непредизвикани от форхенд и пак се вкара в равенство, но компенсира отново с ас (4:2 за него по този показател), а пресилен ретур на Григор донесе гейма на съперника му - 1:1.

Димитров втори пореден сервис-гейм бе достатъчно убедителен и го спечели безпроблемно, като ползваше успешно комбинация с форхенд и не изразходваше излишни усилия - 2:1. Вавринка използва момента да вземе медицински таймаут и да бъде третиран кръстът му, като се забеляза, че в предишния му сервис-гейм скоростта на началния му удар спадна значително.

Почивката, изглежда, се бе отразила позитивно на Вавринка, който продължи да затруднява Григор с началния си удар, като той се стремеше да е агресивен и да взима топката рано, но най-често я пращаше в основата на мрежата. Димитров направи шеста двойна грешка, но при 40-0 в своя полза, като я компенсира с ас и затвори отново сервис-гейма си за отрицателно време.

Вавринка започна да изпълнява началния си удар почти без отскок и първият бе със скоростта на втори, но точно в тези моменти стремежът на Григор за ранно взимане на топката от ретур водеше до ненужен риск и грешки. Димитров имаше аванс от 0-30, който бе заличен с негов сбъркан бекхенд-слайс, но пък той стигна до точка за пробив с прекрасна агресивна акция и мощен форхенд по обратния диагонал. Отново обаче грешен бекхенд-ретур на втори сервис пропиля шести шанс за брейк, и то без да се влиза в разиграване. Два поредни сервиса в тялото не бяха върнати и Вавринка оцеля отново - 3:3.

Форхенд-уинър по правата, ас, невърнат втори сервис и комбинация начален удар - форхенд по диагонала осигуриха на Григор поредния бърз гейм, в който Вавринка почти не се движеше по корта. Швейцарецът отново изпадна в беда на свое подаване (средната скорост на сервисите му бе спаднала с 20 км/ч) при 15-30, като той бе наказан с агресивен форхенд по диагонала от Григор и нови два шанса за пробив. Лесен смач на мрежата заличи единия, но този път Димитров направи хубав ретур от бекхенд със слайс и Вавринка сбърка от тази страна на ракетата си по правата - 5:3!

Бекхенд-воле на мрежата бе последвано от нелепа двойна грешка (седма в мача) за 15-15, а с красив бекхенд-уинър по правата (негов шести срещу три за Григор) Вавринка спечели първата си точка от игра на посрещата. Грешка от форхенд на Димитров пък даде два шанса за рибрейк на швейцареца, а първият бе отразен с два чудесни смача от основната линия на хасковлията. Ас номер 6 доведе до дюс, но Вавринка проведе перфектно и агресивно разиграване от дъното на корта, като третият му пореден мощен форхенд се превърна в уинър и му донесе нов брейкбол. За съжаление, следващото разиграване бе доста атрактивно и с малко късмет реализира рибрейка, а Димитров демонстративно счупи ракетата си - 5:4.

Българинът започна позитивно следващия гейм и провокира грешка на съперника с добри форхенди, който обаче изпълни великолепен бекхенд по диагонала с топспин и се добра до 15-15. Вавринка не издържа на кратката размяна на бекхенди, като пробва да изненада с рисков форхенд на линията, но в крайна сметка сбърка от задната страна на ракетата си за 15-30. Димитров отново неуспешно бе агресивен и рискува от ретур, но неоправдано, а впоследствие мощен ас от Вавринка по правата го изведе до 40-30. Българинът обаче стигна до дюс, защото съперникът му изпрати форхенд далеч в аут, но отново последван от успешна комбинация за авантаж. Ранно взет ретур с подсечен бекхенд провокира Стан да сбърка отново за поредно равенство, но от полето за равенство швейцарецът сервираше доста по-добре и компенсираше. В крайна сметка нов сбъркан ретур на Григор осигури гейм за Вавринка - 5:5.

Две ранни грешки от бекхенд и форхенд от основната линия на българина го поставиха в крайно незадоволителна позиция при 0-30, а първият му сервис отново отсъстваше. Григор взе грешно решение и бе наказан с форхенд-уинър за 15-40, а после необмислено излизане на мрежата бе наказано от Вавринка с минаващ форхенд за осъществяване на пробив - 5:6. Носителят на 3 титли от "Големия шлем" проведе отлично сервис-гейма си и с ас завърши мача в своя полза за осмата си поредна победа на US Open - 3:6, 2:6, 5:7 за 2 часа и 26 минути.