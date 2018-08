Формула 1 Ферари забелязали прекалено огъващо се крило у Мерцедес 27 август 2018 | 18:16 0 0 0 0 1 Отборът на Ферари във Формула 1 е забелязал, че задното крило на Мерцедес се огъвало прекалено много по време на Гран при на Белгия на пистата "Спа". Независимо че Скудерия спечелиха състезанието безапелационно, Маурицио Аривабене заяви, че вниманието им било привлечено от колата на техните съперници. Италианецът каза, че според тях задното крило на Мерцедес е било прекалено гъвкаво и е променяло формата си повече от допустимото. Попитан за коментар дали Ферари ще проучат по-задълбочено въпросния елемент, Аривабене отвърна: "Това е работа на ФИА, а не наша. Ние сме достатъчно заети да отговаряме на всички въпроси, които ни задават след всяко състезание. Да, забелязахме го. Да видим дали и от ФИА ще го забележат". По време на отразяването на състезанието, Скай Италия са анализирали задното крило на Мерцедес и са го съпоставили с другите: Hey @tgruener any news about Mercedes flexing rear wing. Sky Italy has broadcasted about it and doubted its legality. What are your (AMuS) thoughts about it? It moved quite a lot compared to the other teams pic.twitter.com/sCk8l5Ji53 — tami. (@Vetteleclerc) August 26, 2018 За сега няма информация дали ФИА ще реши да вземе забележката на Ферари под внимание. След финала на "Спа", Люис Хамилтън пръв намекна, че Ферари "ползват трикове по тяхната кола", но не уточни нищо по-конкретно. Ето че сега Скудерия отвръща със съвсем конкретно обвинение. "Let's see if also the FIA will notice it."



Ferrari are drawn to Mercedes' flexing rear wing at Spa.https://t.co/EIXolEJdE4#F1 pic.twitter.com/ad5gZGSYJX — Planet F1 (@Planet_F1) 27 август 2018 г.

