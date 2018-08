Лека атлетика 11 европейски шампиони ще гонят диамантени трофеи в Цюрих 27 август 2018 | 17:57 0 0 0 0 0 Единадесет настоящи европейски шампиони от Берлин 2018 ще атакуват диамантени трофеи в първия финален турнир от веригата в Цюрих в четвъртък. Медалистите от континенталния форум пък са общо 62-ма. Победителите във всяка дисциплина получават не само диамантен трофей, но и парична премия от $40 000. Дина Ашър-Смит спечели три златни медала на Европейското първенство, като на 100 и 200 метра постави рекорди на Великобритания. Тя се надява отново да слезе под 11 секунди на 100 метра, след като ще се изправи срещу седем атлетки с постижения под 11 секуни. Тя дели и първото място в световната ранглиста за сезона с Мари-Жозе Та Лу с по 10.85 сек. A post shared by Ramil Guliyev (@grame90) on Aug 9, 2018 at 2:55pm PDT Рамил Гулиев прибави и европейска титла към световната си на 200 метра, след като в Берлин триумфира с рекорд на шампионатите от 19.76 секунди. Той ще премери сили с американеца Ноа Лайлс, който няма загуба на половин обиколка през 2018 г. и държи световното лидерство с 19.65 сек. Рамил Гулиев прибави и европейска титла към световната си на 200 метра, след като в Берлин триумфира с рекорд на шампионатите от 19.76 секунди. Той ще премери сили с американеца Ноа Лайлс, който няма загуба на половин обиколка през 2018 г. и държи световното лидерство с 19.65 сек. A post shared by Karsten Warholm (@kwarholm) on Aug 9, 2018 at 12:48pm PDT Карстен Вархолм също прибави европейска титла към световната на 400 метра с препятствия от Лондон 2017. 22-годишният норвежец е основният фаворит за победата в отсъствието на лидера в световната ранглиста аза сезона Абделрахман Самба (Катар), който ще участва на Азиатските игри в Джакарта. Карстен Вархолм също прибави европейска титла към световната на 400 метра с препятствия от Лондон 2017. 22-годишният норвежец е основният фаворит за победата в отсъствието на лидера в световната ранглиста аза сезона Абделрахман Самба (Катар), който ще участва на Азиатските игри в Джакарта. Норвежката чест в Цюрих ще защитава и 17-годишният Якоб Ингебрицен, който в Берлин спечели титлите на Европа на 1500 и 5000 м. В швейцарския град той ще стартира на 1500 м заедно с по-големия си брат Филип, който се завръща на пистата след контузия, която получи в Берлин. Европейските шампиони на 400 м/пр Леа Шпрунгер (Швейцария), на 400 м Матю Хъдсън-Смит (Великобритания) и на 5000 м Сифан Хасан (Холандия) също ще се опитат да се преборят за диамантени трофеи в Цюрих. В три от дисциплините в Цюрих пък ще видим и тримата медалисти от Берлин. В сектора за овчарския скок при жените ще се появят европейската шампионка Екатерини Стефаниди (Гърция) и нейните подгласнички Николета Кирякопулу (Гърция) и Холи Брадшоу (Великобритания). Американските състезателки Санди Морис и Кати Наджиот са основните съпернички на трите европейки за крайната победа във веригата. В хвърлянето на копие при мъжете в Цюрих също ще излязат първите трима от континентлания форум в германската столица - шампионът Томас Рьолер (Германия), сънародникът му и сребърен медалист Андреас Хофман (Германия) и третият Магнус Кирт (Естония). Полякът Михал Харатик ще премери сили в сектора за тласкане на гюле с олимпийския шампион Райън Краузър (САЩ) и със световния в зала и на открито Том Уолш (Нова Зеландия). Наскоро Харатик победи Уолш в Хожов с 21.33 м срещу 21.28 м. В скока на височина при жените също ни очаква пълната тройка от еврошампионата в Берлин. Световната и европейска шампионка Мария Ласицкене отново ще премери сили с българската надежда Мирела Демирева и с третата от континенталния форум Мари-Лорънс Юнглфайш. Демирева е единствената жена, която е побеждавала Ласицкене от 2016 г. насам. 0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 412

