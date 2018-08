Германия Официално: Швайнщайгер вече е легенда 27 август 2018 | 17:20 - Обновена 0 0 0 0 0



Швайни е възпитаник на школата на Байерн и игра за клуба в продължение на 15 години - от 2000 до 2015. С тима той спечели осем титли в Бундеслигата, седем Купи на Германия и Шампионската лига през 2013 година.



В знак на признателност пък 34-годишният халф дари на клубния музей златния си медал от първенството в Бразилия.

Schweinsteiger has given his World Cup medal to the Bayern museum so visitors can closely see it [Bild] pic.twitter.com/NsoOxVDbBt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 27, 2018

Освен това Швайнщайгер беше награден от премиера на Бавария Маркус Зьодер с ордена за заслуги на германската провинция. Опитният футболист, който е роден в Бавария, e в Мюнхен, където утре ще се състои неговият бенефис.



"Вие сте символ на Бавария, направили сте забележителни неща за Бавария", каза в словото си Зьодер.

Bastian Schweinsteiger receiving the Bavarian Order of Merit. #ServusBasti pic.twitter.com/jtbO39LDYs — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 27, 2018

След 15-те години в Байерн полузащитникът продължи кариерата си в



