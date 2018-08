Хановер разполага с германския отговор на Джейми Варди

Възходът на английския национал Джейми Варди от аматьорския футбол до шампион на Англия с екипа на Лестър беше приказен, но Хановер 96 разполага със своя версия на история за успеха - нападателят Хендрик Вейдант, пише официалният сайт на Бундеслигата.



Ако погледнете голмайсторите от първия кръг на германското първенство, ще забележете все познати имена - Роберт Левандовски, Ариен Робен и Томас Мюлер за шампиона Байерн (Мюнхен), Ведад Ибишевич за Херта (Берлин), Даниел Гинчек за Волфсбург и дори Андре Хан за Аугсбург.

Едно от тях е непознато дори и за големите фенове на немския футбол - това на Вейдант, който влезе като резерва в 75-ата минута и 77 секунди по-късно изравни за Хановер срещу Вердер (Бремен). Само няколко дни по-рано той отбеляза и два гола само за осем минути в дебюта си за Купата на Германия срещу Карлсруе (6:0). Така той може да се похвали с три гола от първите си три удара в официални мачове за новия си отбор.

Hendrik Weydandt is my new hero. 15 goals in the fourth-tier Regionalliga last season for Germania Egestorf-Langreder, and scored 77 seconds into Bundesliga debut. Doesn't even have an agent. #svwh96 #Bundesliga